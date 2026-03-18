Journées Européennes des Métiers d’Art® Portes ouvertes Le coeur à l’ouvrage, de génération en génération Atelier Lieuré Lieurey

Journées Européennes des Métiers d’Art® Portes ouvertes Le coeur à l’ouvrage, de génération en génération

Atelier Lieuré 84 Chemin des Champs Lieurey Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Événement unique au monde, les Journées Européennes des Métiers d’Art invitent le grand public à plonger au cœur des métiers d’art. Portes ouvertes d’ateliers, expositions, démonstrations de gestes rares, rencontres avec des professionnels passionnés… une immersion dans l’excellence et la création est proposée du 7 au 12 avril 2026.

Pour cette 20ᵉ édition, plus de 300 professionnels sont mobilisés en Normandie. Des événements sont proposés sur le territoire, profitez-en pour découvrir des savoir-faire d’exception et des créations uniques !

Dans le cadre du thème le cœur à l’ouvrage , j’envisage de parler de cette transmission familiale autour du bois et du travail manuel, en exposant des outils anciens ayant appartenu à mon grand-père paternel, maternel et à mon père, menuisier ébéniste de métier., des photos d’archives de ces réalisations, etc…des objets/meubles qu’il a crées.

Je veux transmettre le plaisir que j’ai de toucher cette matière noble et naturelle: le bois et ces gestes autrefois faits par mes aïeux, avec ces outils que j’utilisent encore aujourd’hui.

Je veux transmettre cette passion, en la partageant avec le public en proposant de visiter mon petit atelier un chalet de jardin en bois, d’à peine 20m2, construit avec amour.

Je veux montrer que lorsqu’on aime son métier, on se donne les moyens et on a à cœur d’en faire profiter les autres.

J’ai choisi de faire un métier passion, un métier où les mains s’agitent et façonnent des objets durables, avec des bois de réemploi, des meubles d’un autre temps, des matières d’une autre vie. .

Atelier Lieuré 84 Chemin des Champs Lieurey 27560 Eure Normandie +33 7 44 79 39 39 contact@atelierlieure.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art® Portes ouvertes Le coeur à l’ouvrage, de génération en génération

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art® Portes ouvertes Le coeur à l’ouvrage, de génération en génération Lieurey a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge