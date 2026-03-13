Journées Européennes des Métiers d’Art Pouzauges
Journées Européennes des Métiers d’Art Pouzauges samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art
Centre-ville Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
la Ville de Pouzauges participe aux Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA).
Dans le centre-ville de Pouzauges, venez à la rencontre des 16 artisans d’art présents.
Ils vous partageront leur passion, leur créativité avec l’exposition de leurs créations et des démonstrations. .
Centre-ville Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37
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English :
the town of Pouzauges is taking part in the Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA).
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Pouzauges a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges