Journées Européennes des Métiers d’Art > Rencontre à l’atelier de maroquinerie Ancteville Saint-Sauveur-Villages

Journées Européennes des Métiers d’Art > Rencontre à l’atelier de maroquinerie

Ancteville 28 Route du Pont Romain Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, j’ouvre les portes de mon atelier pour partager mon parcours de reconversion et mon métier de maroquinière. Vous découvrirez les matières, les gestes, les machines simples aides au service de la main ainsi que l’importance de la transmission, de l’apprentissage et du plaisir de faire avec cœur, notamment à travers les outils hérités de mon père.

Un temps d’échange autour de la créativité, du sens du travail et de l’avenir du métier.

Programmation dédiée jeune public

Animation jeune public Mercredi 8 avril

Deux temps de découverte sont proposés au sein de l’atelier.

À 14h (6–12 ans)

À partir de petits morceaux de cuir aux textures variées, les enfants sont invités à toucher la matière, l’observer et laisser libre cours à leur créativité à travers un collage ludique pour réaliser une vache, multicolore ou non. Un moment pour découvrir le cuir autrement, par le jeu et les sens.

À 15h45 (12 ans et +)

Un temps d’échange autour du métier de maroquinière, des matières et des outils, suivi de la réalisation d’un porte-clés en cuir. L’occasion de comprendre les gestes, d’expérimenter et de repartir avec sa création.

Durée 1h30 par groupe Sur inscription. .

Ancteville 28 Route du Pont Romain Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 67 28 32 40 maroquineriecotentin@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Rencontre à l’atelier de maroquinerie

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Rencontre à l’atelier de maroquinerie Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-03-18 par Coutances Tourisme