Journées Européennes des Métiers d’Art Rencontre avec les dentellières d’Alençon Atelier-conservatoire National de dentelle d’Alençon Alençon

Journées Européennes des Métiers d’Art Rencontre avec les dentellières d’Alençon

Atelier-conservatoire National de dentelle d’Alençon 13 rue Jullien Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 09:00:00

fin : 2026-04-10 16:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Dentelle entièrement réalisée à l’aiguille, le Point d’Alençon se perpétue depuis plus de trois siècles. Ce savoir-faire inscrit depuis 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (UNESCO), est aujourd’hui conservé et transmis au sein de l’Atelier-conservatoire National du Point d’Alençon. L’Atelier-conservatoire propose une ouverture exceptionnelle dédiée au public scolaire le vendredi 10 avril 2026.

Pour en savoir plus depuis janvier 2025, Sèvres et le Mobilier national se réunissent pour former un nouveau pôle public consacré aux arts décoratifs et aux métiers d’art Les Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national . Le nouvel ensemble réunit 650 agents de 53 métiers différents dans 4 manufactures (Sèvres, Savonnerie, Gobelins, Beauvais), 2 ateliers de dentelles (Le Puy, Alençon), un atelier de recherche et de création (l’ARC) et deux musées nationaux (à Sèvres et Limoges).

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Atelier-conservatoire National de dentelle d’Alençon 13 rue Jullien Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 23 32 63 36 valerie.durand@culture.gouv.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Rencontre avec les dentellières d’Alençon

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Rencontre avec les dentellières d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme