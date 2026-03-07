Journées Européennes des Métiers d’Art Rencontre des métiers d’arts à Longny-les-Villages Hôtel de Ville Longny les Villages

Journées Européennes des Métiers d’Art Rencontre des métiers d’arts à Longny-les-Villages

Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville Jackie Legault Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-12

La commune de Longny-les-villages labellisée Petites Cités de Caractère vous invite à découvrir le patrimoine vivant dans notre cité. La municipalité a à coeur de vous faire participer à l’exposition/salon de la mairie, de partager des métiers Passion dans des créations singulières de style art déco avec des artisans d’art de notre territoire. Ils vous feront un plaisir d’échanger, de valoriser leur savoir-faire aux habitants et aux visiteurs et pourquoi pas susciter des vocations.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville Jackie Legault Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 65 42 d.lalaounis@longny-les-villages.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Rencontre des métiers d’arts à Longny-les-Villages

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Rencontre des métiers d’arts à Longny-les-Villages Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme