Journées Européennes des Métiers d’Art > Rencontres d’Artisans d’Art Normands au Musée Thomas Henry Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes des Métiers d’Art > Rencontres d’Artisans d’Art Normands au Musée Thomas Henry

Cherbourg-Octeville Centre culturel Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Pour cette 20ème édition des JEMA, le musée Thomas Henry ouvre à nouveau ses portes à 15 Artisans d’Art normands pour une exposition. Ils présenteront sur leur stand en continu et lors de mini-conférences (le week-end), leur savoir-faire, leurs outils et leurs techniques, avec parfois un regard croisé artisan d’art-médiatrice du patrimoine sur une œuvre ou un objet du musée. Sur inscription et pour passer de l’observation à la pratique, il sera aussi possible d’avoir une expérience dans le domaine de la céramique avec un atelier d’environ 45 min sous la houlette de Sandra POSTAIRE, récemment auréolée du titre de Maitre Artisan d’Art (initiation gratuite mais sur inscription au 02.33.23.39.33).

La journée du 10 avril privilégiera l’accueil des scolaires. Un quizz à la recherche des métiers sera remis à chaque élève afin qu’il puisse rencontrer l’ensemble des artisans sur place. Visite d’environ 1h. Exposition photographique à partir du 11 mars, une exposition en extérieur présentera en avant-première le travail, les gestes et les ateliers des artisans sélectionnés, sous le regard de la photographe Emmanuelle de Maistre. Exposition située sur l’Esplanade de la Laïcité de Cherbourg en Cotentin. L’association Normandie Métiers d’Art, partenaire de l’évènement, regroupe des artistes et artisans d’art professionnels de Normandie autour de trois valeurs phares : innovation, tradition et passion. .

Cherbourg-Octeville Centre culturel Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 patouchechapeaux@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Rencontres d’Artisans d’Art Normands au Musée Thomas Henry

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Rencontres d’Artisans d’Art Normands au Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche