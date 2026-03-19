Journées Européennes des Métiers d’Art Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Journées Européennes des Métiers d’Art

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Les JEMA reviennent au Musée durant 3 jours. 14 artisans vous présenteront leur travail, dont 11 qui n’ont jamais exposé au musée ! Et exceptionnellement, la manufacture Auguste Experton vous ouvrira ses portes dimanche matin, sur réservation.

.

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JEMA returns to the Museum for 3 days. 14 artisans will present their work, including 11 who have never before exhibited at the museum! And exceptionally, the Auguste Experton factory will open its doors to you on Sunday morning, by reservation only.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Retournac a été mis à jour le 2026-03-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire