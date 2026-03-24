JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Revel

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Revel mardi 7 avril 2026.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-07

Participez aux JEMA 2026 !
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont des événements qui mettent en avant les métiers d’art et le patrimoine vivant en France et en Europe. A cette occasion, les villes de Revel, Sorèze, Durfort, la galerie Artcoblan et les artisans du territoire s’unissent pour célébrer leur patrimoine artisanal, artistique et historique.

A Revel

Le MUB
Les 11 et 12 de 10h à 12h et de 14h à 18h
3ème édition du Printemps de l’arbre , démonstration du LAAB

Ébéniste & Créateurs
Du 7 au 10 de 14h à 18h30
Le 11 de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Le 12 de 10h à 18h
Boutique, expo des artisans du territoire, démonstrations ébénistes et céramiste

LAAB
Les 9 et 10 à 9h, 10h30, 14h, et 15h30
Viste des ateliers, présentation d’œuvres et exposition Les gestes Inscriptions sur le site du lycée

Chapelle Imara
Le 11 de 15h à 17h
Le 12 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visites et scénographies

Caladéco
Du 7 au 9 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Le 10 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Les 11 et 12 de 9h30 à 18h
Tapissière d’ameublement, restauratrice de meubles et sièges

Un Maison en Lauragais
Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tapissier décorateur traditionnel

Oncle John
Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 13h à 18h
Peintre en lettre

El alquimista Bijoux
Du 9 au 11 de 10h30 à 17h30
Fabrication artisanale et formation en bijouterie

A Durfort

Musée du cuivre
Les et 12 de 15h à 18h

Atelier Recréation
Les 11 et 12 de 10h à 12h et de 14h à 19h
Restauratrice d’objets en bois

A Sorèze

Musée Dom Robert
Du 10 au 14 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Visite sur la tapisserie d’Aubusson et création par Céline Ferron

Passerelle des arts
Du 7 au 12
Portes ouvertes et démonstrations chez Drosah et Momentum

Atelier de la Ramejane
Du 7 au 12 de 10h à 17h
Restauratrice de sculptures

Colibri Artyzane
Du 7 au 9 de 10h à 18h
Tapissière d’ameublement

Musée du Verre
Le 12 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition Mapilem

Les Collets Rouges
Les 11 et 12 de 11h à 17h30
Exposition éphémère Florilège des artisan(é)s d’art de Sorèze

SMA
Les 11 et 12 (horaires disponibles sur leur site internet)
Portes ouvertes, démonstrations et ateliers par six artisan(e)s d’art

Les Ateliers de l’Abbaye
Les 11 et 12 (horaires sur leur site internet)
Portes ouvertes

A Blan

Artcoblan
Le 9 de 15h à 19h
Du 10 au 12 de 10h à 19h
Expositions d’artistes
Les 11 et 12 à 11h et 15h
Démonstration de dinanderie

Étincelle de verre
Du 9 au 12 de 10h à 19h
Portes ouvertes
Les 11 et 12 à 11h, 15h et 17h
Explications de la fabrication vitrail et verres soufflés   .

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 67 68 

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L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Revel a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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