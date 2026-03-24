JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Revel
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Revel mardi 7 avril 2026.
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-07
Participez aux JEMA 2026 !
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont des événements qui mettent en avant les métiers d’art et le patrimoine vivant en France et en Europe. A cette occasion, les villes de Revel, Sorèze, Durfort, la galerie Artcoblan et les artisans du territoire s’unissent pour célébrer leur patrimoine artisanal, artistique et historique.
A Revel
Le MUB
Les 11 et 12 de 10h à 12h et de 14h à 18h
3ème édition du Printemps de l’arbre , démonstration du LAAB
Ébéniste & Créateurs
Du 7 au 10 de 14h à 18h30
Le 11 de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Le 12 de 10h à 18h
Boutique, expo des artisans du territoire, démonstrations ébénistes et céramiste
LAAB
Les 9 et 10 à 9h, 10h30, 14h, et 15h30
Viste des ateliers, présentation d’œuvres et exposition Les gestes Inscriptions sur le site du lycée
Chapelle Imara
Le 11 de 15h à 17h
Le 12 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visites et scénographies
Caladéco
Du 7 au 9 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Le 10 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Les 11 et 12 de 9h30 à 18h
Tapissière d’ameublement, restauratrice de meubles et sièges
Un Maison en Lauragais
Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tapissier décorateur traditionnel
Oncle John
Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 13h à 18h
Peintre en lettre
El alquimista Bijoux
Du 9 au 11 de 10h30 à 17h30
Fabrication artisanale et formation en bijouterie
A Durfort
Musée du cuivre
Les et 12 de 15h à 18h
Atelier Recréation
Les 11 et 12 de 10h à 12h et de 14h à 19h
Restauratrice d’objets en bois
A Sorèze
Musée Dom Robert
Du 10 au 14 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Visite sur la tapisserie d’Aubusson et création par Céline Ferron
Passerelle des arts
Du 7 au 12
Portes ouvertes et démonstrations chez Drosah et Momentum
Atelier de la Ramejane
Du 7 au 12 de 10h à 17h
Restauratrice de sculptures
Colibri Artyzane
Du 7 au 9 de 10h à 18h
Tapissière d’ameublement
Musée du Verre
Le 12 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition Mapilem
Les Collets Rouges
Les 11 et 12 de 11h à 17h30
Exposition éphémère Florilège des artisan(é)s d’art de Sorèze
SMA
Les 11 et 12 (horaires disponibles sur leur site internet)
Portes ouvertes, démonstrations et ateliers par six artisan(e)s d’art
Les Ateliers de l’Abbaye
Les 11 et 12 (horaires sur leur site internet)
Portes ouvertes
A Blan
Artcoblan
Le 9 de 15h à 19h
Du 10 au 12 de 10h à 19h
Expositions d’artistes
Les 11 et 12 à 11h et 15h
Démonstration de dinanderie
Étincelle de verre
Du 9 au 12 de 10h à 19h
Portes ouvertes
Les 11 et 12 à 11h, 15h et 17h
Explications de la fabrication vitrail et verres soufflés .
Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 67 68
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L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Revel a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE