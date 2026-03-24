JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Participez aux JEMA 2026 !

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont des événements qui mettent en avant les métiers d’art et le patrimoine vivant en France et en Europe. A cette occasion, les villes de Revel, Sorèze, Durfort, la galerie Artcoblan et les artisans du territoire s’unissent pour célébrer leur patrimoine artisanal, artistique et historique.

A Revel

Le MUB

Les 11 et 12 de 10h à 12h et de 14h à 18h

3ème édition du Printemps de l’arbre , démonstration du LAAB

Ébéniste & Créateurs

Du 7 au 10 de 14h à 18h30

Le 11 de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Le 12 de 10h à 18h

Boutique, expo des artisans du territoire, démonstrations ébénistes et céramiste

LAAB

Les 9 et 10 à 9h, 10h30, 14h, et 15h30

Viste des ateliers, présentation d’œuvres et exposition Les gestes Inscriptions sur le site du lycée

Chapelle Imara

Le 11 de 15h à 17h

Le 12 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Visites et scénographies

Caladéco

Du 7 au 9 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Le 10 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Les 11 et 12 de 9h30 à 18h

Tapissière d’ameublement, restauratrice de meubles et sièges

Un Maison en Lauragais

Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tapissier décorateur traditionnel

Oncle John

Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 13h à 18h

Peintre en lettre

El alquimista Bijoux

Du 9 au 11 de 10h30 à 17h30

Fabrication artisanale et formation en bijouterie

A Durfort

Musée du cuivre

Les et 12 de 15h à 18h

Atelier Recréation

Les 11 et 12 de 10h à 12h et de 14h à 19h

Restauratrice d’objets en bois

A Sorèze

Musée Dom Robert

Du 10 au 14 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Visite sur la tapisserie d’Aubusson et création par Céline Ferron

Passerelle des arts

Du 7 au 12

Portes ouvertes et démonstrations chez Drosah et Momentum

Atelier de la Ramejane

Du 7 au 12 de 10h à 17h

Restauratrice de sculptures

Colibri Artyzane

Du 7 au 9 de 10h à 18h

Tapissière d’ameublement

Musée du Verre

Le 12 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition Mapilem

Les Collets Rouges

Les 11 et 12 de 11h à 17h30

Exposition éphémère Florilège des artisan(é)s d’art de Sorèze

SMA

Les 11 et 12 (horaires disponibles sur leur site internet)

Portes ouvertes, démonstrations et ateliers par six artisan(e)s d’art

Les Ateliers de l’Abbaye

Les 11 et 12 (horaires sur leur site internet)

Portes ouvertes

A Blan

Artcoblan

Le 9 de 15h à 19h

Du 10 au 12 de 10h à 19h

Expositions d’artistes

Les 11 et 12 à 11h et 15h

Démonstration de dinanderie

Étincelle de verre

Du 9 au 12 de 10h à 19h

Portes ouvertes

Les 11 et 12 à 11h, 15h et 17h

Explications de la fabrication vitrail et verres soufflés .

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 67 68

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Take part in JEMA 2026!

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Revel a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE