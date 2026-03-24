JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART REVEL Revel
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART REVEL Revel mardi 7 avril 2026.
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART REVEL
Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-07
Participez aux JEMA 2026 !
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont des événements qui mettent en avant les métiers d’art et le patrimoine vivant en France et en Europe. A cette occasion, les villes de Revel, Sorèze, Durfort, la galerie Artcoblan et les artisans du territoire s’unissent pour célébrer leur patrimoine artisanal, artistique et historique.
A Revel
Le MUB
Les 11 et 12 de 10h à 12h et de 14h à 18h
3ème édition du Printemps de l’arbre , démonstration du LAAB
Ébéniste & Créateurs
Du 7 au 10 de 14h à 18h30
Le 11 de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Le 12 de 10h à 18h
Boutique, expo des artisans du territoire, démonstrations ébénistes et céramiste
LAAB
Les 9 et 10 à 9h, 10h30, 14h, et 15h30
Viste des ateliers, présentation d’œuvres et exposition Les gestes Inscriptions sur le site du lycée
Chapelle Imara
Le 11 de 15h à 17h
Le 12 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visites et scénographies
Caladéco
Du 7 au 9 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Le 10 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Les 11 et 12 de 9h30 à 18h
Tapissière d’ameublement, restauratrice de meubles et sièges
Un Maison en Lauragais
Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tapissier décorateur traditionnel
Oncle John
Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 13h à 18h
Peintre en lettre
El alquimista Bijoux
Du 9 au 11 de 10h30 à 17h30
Fabrication artisanale et formation en bijouterie .
Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 67 68
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L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART REVEL Revel a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE