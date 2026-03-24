JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART REVEL

Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Participez aux JEMA 2026 !

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont des événements qui mettent en avant les métiers d’art et le patrimoine vivant en France et en Europe. A cette occasion, les villes de Revel, Sorèze, Durfort, la galerie Artcoblan et les artisans du territoire s’unissent pour célébrer leur patrimoine artisanal, artistique et historique.

A Revel

Le MUB

Les 11 et 12 de 10h à 12h et de 14h à 18h

3ème édition du Printemps de l’arbre , démonstration du LAAB

Ébéniste & Créateurs

Du 7 au 10 de 14h à 18h30

Le 11 de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Le 12 de 10h à 18h

Boutique, expo des artisans du territoire, démonstrations ébénistes et céramiste

LAAB

Les 9 et 10 à 9h, 10h30, 14h, et 15h30

Viste des ateliers, présentation d’œuvres et exposition Les gestes Inscriptions sur le site du lycée

Chapelle Imara

Le 11 de 15h à 17h

Le 12 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Visites et scénographies

Caladéco

Du 7 au 9 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Le 10 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Les 11 et 12 de 9h30 à 18h

Tapissière d’ameublement, restauratrice de meubles et sièges

Un Maison en Lauragais

Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tapissier décorateur traditionnel

Oncle John

Les 11 et 12 de 9h à 12h et de 13h à 18h

Peintre en lettre

El alquimista Bijoux

Du 9 au 11 de 10h30 à 17h30

Fabrication artisanale et formation en bijouterie .

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 67 68

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English :

Take part in JEMA 2026!

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART REVEL Revel a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE