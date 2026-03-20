Journées Européennes des Métiers d’Art rue Bistour Romans-sur-Isère
Journées Européennes des Métiers d’Art rue Bistour Romans-sur-Isère mardi 7 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art
rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-07
Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.
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rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 30 30
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English :
Throughout France and Europe, the European Crafts Days are a unique event in the world and free of charge in favor of a better recognition of the crafts sector.
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme