Journées Européennes des Métiers d’Art rue Bistour Romans-sur-Isère

Journées Européennes des Métiers d’Art

rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.

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rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 30 30

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English :

Throughout France and Europe, the European Crafts Days are a unique event in the world and free of charge in favor of a better recognition of the crafts sector.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme