Journées Européennes des Métiers d’Art

51 rue Saint Nicolas Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Ouverture de l’Atelier !

Venez découvrir mon Savoir-Faire et mes créations en mosaïque. .

51 rue Saint Nicolas Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire celineloury@gmail.com

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English :

Opening of the Atelier!

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Vallée de la Sarthe