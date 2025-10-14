Journées Européennes des Métiers d’Art Sablé-sur-Sarthe
Journées Européennes des Métiers d’Art Sablé-sur-Sarthe samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art
51 rue Saint Nicolas Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Ouverture de l’Atelier !
Venez découvrir mon Savoir-Faire et mes créations en mosaïque. .
51 rue Saint Nicolas Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire celineloury@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening of the Atelier!
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Vallée de la Sarthe
À voir aussi à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)
- La Boom des Meufs Sablé-sur-Sarthe 31 mars 2026
- Avril à la Micro-Folie ! Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026
- Musée numérique Collection Auvergne-Rhône-Alpes Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026
- Croisière Promenade à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026
- Croisière Apéritive à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe 1 avril 2026