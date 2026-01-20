Journées européennes des métiers d’art Saint-Benoît-sur-Loire

Journées européennes des métiers d’art

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Pour la 4e année, le Belvédère célèbre le patrimoine vivant et le savoir-faire français. Animés par le désir de transmettre, artisans et professionnels passionnés, cœur à l’ouvrage (thème 2026) présentent leurs créations et vous initient à leur savoir-faire bronzier, coutelier, relieur, céramiste, vitrailliste, abat-jouriste, tisserand… Venez admirer leur talent !

Pour clôturer la journée du samedi, rendez-vous au spectacle 128 kilos de mélèze à 18h30.

– par le Belvédère

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – .

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

