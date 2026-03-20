Journées Européennes des Métiers d’Art Saint Céneri le Gerei L’excellence dans un village d’exception

Mairie Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le village de Saint‑Céneri‑le‑Gérei ouvre ses portes à la création et au savoir‑faire d’exception. Au cœur de son atmosphère unique, entre patrimoine naturel et héritage médiéval, des artisans d’art investiront l’église et différents lieux du village pour partager leurs gestes, leur passion et leur métier.

Au fil d’un parcours libre dans le village, les visiteurs pourront découvrir

– une doreuse (maîtrise de la feuille d’or, restauration et décoration raffinée)

– un ébéniste (travail du bois, créations sur mesure et techniques traditionnelles)

– un ferronnier (métal forgé, pièces uniques de savoir-faire ancestral)

– une dentelière (délicatesse du fil, dentelle aux fuseaux et démonstration de gestes minutieux)

– une artiste en linogravure (gravure, impression artisanale, créations graphiques originales)

– Modelage/Sculpture (travail de la matière, formes et volumes façonnés à la main)

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Mairie Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie 06 82 41 55 16

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Saint Céneri le Gerei L’excellence dans un village d’exception

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Saint Céneri le Gerei L’excellence dans un village d’exception Saint-Céneri-le-Gérei a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme