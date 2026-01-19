JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Rue Emile Zola Saint-Cyprien

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril de 15h à 16h30 Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’art, Les Collections de Saint-Cyprien proposent un atelier créatif en famille Explorer les profondeurs du noir à travers le lavis.

Par le jeu de l’eau, du geste…

.

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday April 11, 3 pm to 4:30 pm: As part of the Journées Européennes des métiers d’art, Les Collections de Saint-Cyprien offer a creative family workshop: Exploring the depths of black through wash painting.

Through the interplay of water, gesture…

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-01-19 par CDT66