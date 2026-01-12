JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Rue Emile Zola Saint-Cyprien
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Rue Emile Zola Saint-Cyprien samedi 11 avril 2026.
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril à 17h > Conférence avec Aurélie Jourdain aux Collections de Saint-Cyprien sur le thème Faunes et Flores marine .
Une traversée picturale où les formes vivantes surgissent des profondeurs, entre motifs organiques, rythmes du vivant e…
.
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday April 11 at 5pm > Conference with Aurélie Jourdain at the Collections de Saint-Cyprien on the theme Faunes et Flores marine .
A pictorial journey where living forms emerge from the depths, between organic motifs, rhythms of life and…
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-01-12 par CDT66