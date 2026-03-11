Journées européennes des métiers d’art Saint-Denis
Journées européennes des métiers d’art Saint-Denis mardi 7 avril 2026.
Événement incontournable du printemps, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) permettent de découvrir les métiers d’art chez les professionnels, dans les centres de formation ou encore au travers de manifestations originales !
Dans les villes de Plaine Commune Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
English : Journées européennes des métiers d’art
Unmissable event of spring, the European Days of Crafts (JEMA) allow to discover the crafts in professionals, in training centers or through original events.
