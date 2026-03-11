Journées européennes des métiers d’art Saint-Denis

Journées européennes des métiers d’art

Dans les villes de Plaine Commune Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

2026-04-07

Événement incontournable du printemps, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) permettent de découvrir les métiers d’art chez les professionnels, dans les centres de formation ou encore au travers de manifestations originales !

English : Journées européennes des métiers d’art

Unmissable event of spring, the European Days of Crafts (JEMA) allow to discover the crafts in professionals, in training centers or through original events.

