JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Au programme, une exposition collective de Coeurs réalisés par les artisans d’art de la vallée de l’Hérault (poterie, ferronnerie,…) ainsi que des démonstrations de décoration, tournage et sculpture sur terre.

Les artisans d’art ouvrent également les portes de leur atelier pour des démonstrations et des explications de leur savoir-faire. .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

English :

The program includes a collective exhibition of hearts made by Hérault valley artisans (pottery, wrought iron, etc.) as well as demonstrations of decoration, turning and sculpture on clay

