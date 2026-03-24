Journées européennes des métiers d’art Institut Les Filles Sainte-Colombe

Journées européennes des métiers d’art

Institut Les Filles 1 Avenue du Général Leclerc Sainte-Colombe Seine-et-Marne

Tarif : 14.9 – 14.9 – 14.9 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Portes ouvertes d’un atelier de poupées avec exposition, démonstration et atelier de pâte polymère pour enfants et adultes.

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Institut Les Filles 1 Avenue du Général Leclerc Sainte-Colombe 77650 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 83 68 70 84

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English :

Open house for a doll workshop with exhibition, demonstration and polymer clay workshop for children and adults.

L’événement Journées européennes des métiers d’art Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-03-24 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois