Journées Européennes des Métiers d’Art Salon Lames à Langres

Salle Jean Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Tout public

Les 11 et 12 avril 2025, la ville de Langres et ses partenaires vous invitent au Rendez-vous des Métiers d’Art Au fil de la Lame et de l’Aiguille.

Avec l’Invitée d’honneur Pascale Sabaté.

Le couteau, un simple ustensile du quotidien ou une œuvre d’art? Au SALON DE LAME à Langres venez découvrir les merveilles de cet outil et échanger avec les fabricants sur leur passion.

Veuillez trouver plus d’informations dans notre fichier PDF ci-joint.

Lieu:

– Salle Jean-Favre

– Collège Diderot

– Hôtel de Ville

– Musée des lumières

– Square Jeanne Mance .

Salle Jean Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 44 amelie.brouant@grand-langres.fr

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English :

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Salon Lames à Langres Langres a été mis à jour le 2026-03-18 par Antenne du Pays de Langres