Journées Européennes des Métiers d’Art Sublimer la matière CIAP Les Récollets Errekoletoak – Ciboure
Journées Européennes des Métiers d’Art Sublimer la matière CIAP Les Récollets Errekoletoak – Ciboure samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art Sublimer la matière
CIAP Les Récollets Errekoletoak – 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le sculpteur cibourien Blaise Guirao présentera son travail autour de l’émail et de la sculpture. À travers les pièces exposées, l’artiste partage sa démarche artistique, depuis le façonnage de l’argile jusqu’à la transformation de la surface par l’émail. Ce projet, intitulé Sublimer la matière, met en lumière le dialogue entre la terre, le geste et le feu, révélant la richesse et la profondeur des matériaux.
Lors de ce temps d’échange, le public pourra découvrir les différentes matières utilisées — argile et émaux — ainsi que les outils de sculpture, essentiels à la mise en forme des créations.
Entrée libre. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak – 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Sublimer la matière
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Sublimer la matière Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque