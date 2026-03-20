Journées Européennes des Métiers d’Art Sylvie’s most happy sheep! Les moutons artistes de Sylvie!

3 route du Bas Boulay Rouperroux Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir la magie de la laine, là où ça commence, avec des moutons câlins et heureux. Dans mon atelier d’artiste, je vous emmène dans un monde onirique et colorié. Je peins mes rêveries et les moments touchants entre animal et humain sur toile et avec la laine. Je vous montre comment faire des vêtements et des peintures avec juste de la laine, du savon et de l’eau chaude. De la laine brute à l’oeuvre d’art !

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

3 route du Bas Boulay Rouperroux 61320 Orne Normandie +33 6 63 14 22 71 charlier120371@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Sylvie’s most happy sheep! Les moutons artistes de Sylvie!

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Sylvie’s most happy sheep! Les moutons artistes de Sylvie! Rouperroux a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme