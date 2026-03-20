Journées Européennes des Métiers d’Art Tape clous du tapissier Zone des Gaillons Sud Saint-Hilaire-le-Châtel

Journées Européennes des Métiers d’Art Tape clous du tapissier

Zone des Gaillons Sud Maison des Entreprises Saint-Hilaire-le-Châtel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez à la rencontre d’un tapissier d’ameublement, un artisan spécialisé dans la confection et la restauration de meubles rembourrés. Ce métier allie tradition et créativité, et requiert un savoir-faire précis ainsi qu’une passion pour les tissus et les matériaux.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Zone des Gaillons Sud Maison des Entreprises Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie +33 6 84 64 07 03 latelierdusiege61@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Tape clous du tapissier

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Tape clous du tapissier Saint-Hilaire-le-Châtel a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme