Journées Européennes des Métiers d’Art Tape clous du tapissier Zone des Gaillons Sud Saint-Hilaire-le-Châtel
Journées Européennes des Métiers d’Art Tape clous du tapissier Zone des Gaillons Sud Saint-Hilaire-le-Châtel samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art Tape clous du tapissier
Zone des Gaillons Sud Maison des Entreprises Saint-Hilaire-le-Châtel Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez à la rencontre d’un tapissier d’ameublement, un artisan spécialisé dans la confection et la restauration de meubles rembourrés. Ce métier allie tradition et créativité, et requiert un savoir-faire précis ainsi qu’une passion pour les tissus et les matériaux.
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Zone des Gaillons Sud Maison des Entreprises Saint-Hilaire-le-Châtel 61400 Orne Normandie +33 6 84 64 07 03 latelierdusiege61@gmail.com
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Tape clous du tapissier
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Tape clous du tapissier Saint-Hilaire-le-Châtel a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme