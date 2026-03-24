Journées Européennes des Métiers d’Art

9 Rue Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Pour sa première édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, la ville de Thouars met en lumière le patrimoine artisanal de son territoire. Le quartier historique Saint-Médard accueillera l’événement. Plusieurs métiers seront représentés (sellerie, bijouterie, fonderie d’art, tissage…)

Pour sa première édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, la ville de Thouars met en lumière le patrimoine artisanal de son territoire. Le quartier historique Saint-Médard accueillera l’événement. Plusieurs métiers seront représentés sellerie, bijouterie, tissage, tournage sur bois, rénovation de tapis anciens, fonderie d’art, taille de pierre… Autant de savoir-faire à découvrir et pouvoir échanger avec les artisans. .

9 Rue Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 77 27

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art

For its first edition of the Journées Européennes des Métiers d’Art, the town of Thouars is putting the spotlight on its local craft heritage. The historic Saint-Médard district will host the event. Several trades will be represented (saddlery, jewelry, art foundry, weaving…)

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Thouars a été mis à jour le 2026-03-20 par Maison du Thouarsais