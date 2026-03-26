Journées Européennes des métiers d’art Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez
Journées Européennes des métiers d’art Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des métiers d’art Tissage Moutet
Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Visites guidées à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.
Au fil de la visite, plongez dans 150 ans d’histoire et de transmission familiale avec notre exposition 1 tissage, 5 générations , puis parcourez les différentes étapes de fabrication dans notre atelier. Vous découvrirez que 134 pas seulement séparent la bobine de fil du produit fini, vendu directement sur place. Une démarche locale et transparente, récompensée par le label Entreprise du Patrimoine Vivant. .
Tissage Moutet Rue du Souvenir Français Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 33 camille@tissage-moutet.com
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English : Journées Européennes des métiers d’art Tissage Moutet
L’événement Journées Européennes des métiers d’art Tissage Moutet Orthez a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Coeur de Béarn
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