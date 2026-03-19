JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL Mallièvre
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL Mallièvre samedi 11 avril 2026.
JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL
Place de l’Église Mallièvre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
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Place de l’Église Mallièvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 59 94
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English :
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL Mallièvre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne