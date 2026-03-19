JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL

Place de l’Église Mallièvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

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Place de l’Église Mallièvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 59 94

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English :

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL Mallièvre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne