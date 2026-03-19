JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL Mallièvre

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL Mallièvre samedi 11 avril 2026.

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL

Place de l’Église Mallièvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12

  .

Place de l’Église Mallièvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 59 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART VENDÉE VITRAIL Mallièvre a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

Prochains événements à Mallièvre