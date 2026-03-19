Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de la cité des Taillandiers Cité des Taillandiers Paris

Située au cœur du Faubourg Saint Antoine, la petite cité artisanale des Taillandiers est un ensemble immobilier acquis en 2004 par la Ville de Paris afin de préserver la vocation artisanale et patrimoniale du site. Les 25 lots réhabilités permettent aux entreprises d’artisanat et designers de se développer dans des locaux adaptés à leurs besoins, dans toutes ses dimensions (petites fabrications, artisanat d’art) favorisant ainsi le « Fabriqué à Paris ».

Vous pourrez découvrir le travail des artisans suivants :

Julia Bartsch – Bijou contemporain

Maxime Bellaunay – Luminaires et sculptures

Claudia Carmona – Archèterie

Aurely Cerise – Art du papier

Mayeul Gauvin – Peinture et matières décoratives

Mona Oren – Art de la cire

Magali Satgé – Céramiques

Agnès Sevestre – Ciselure

Ulrike Weiss – Céramiques

Atelier de Mayeul Gauvin ; Crédits : Matthieu Gauchet

Atelier d’Ulrike Weiss ; Crédits : Matthieu Gauchet

Atelier d’Agnès Sévestre ; Crédits : BDMMA

Atelier d’Aurely Cerise ; Crédits : BDMMA

Venez découvrir une pépite cachée dans une petite rue du quartier de Bastille à l’occasion des JEMA 2026 : la cité Taillandiers, qui abrite une vingtaine d’artisans, sera exceptionnellement ouverte au public.

Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Cité des Taillandiers 7 rue des Taillandiers 75011 Paris

https://www.instagram.com/citedestaillandiers/



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