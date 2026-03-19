Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de la cité des Taillandiers Cité des Taillandiers Paris
Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de la cité des Taillandiers Cité des Taillandiers Paris samedi 11 avril 2026.
Située au cœur du Faubourg Saint Antoine, la petite cité artisanale des Taillandiers est un ensemble immobilier acquis en 2004 par la Ville de Paris afin de préserver la vocation artisanale et patrimoniale du site. Les 25 lots réhabilités permettent aux entreprises d’artisanat et designers de se développer dans des locaux adaptés à leurs besoins, dans toutes ses dimensions (petites fabrications, artisanat d’art) favorisant ainsi le « Fabriqué à Paris ».
Vous pourrez découvrir le travail des artisans suivants :
Julia Bartsch – Bijou contemporain
Maxime Bellaunay – Luminaires et sculptures
Claudia Carmona – Archèterie
Aurely Cerise – Art du papier
Mayeul Gauvin – Peinture et matières décoratives
Mona Oren – Art de la cire
Magali Satgé – Céramiques
Agnès Sevestre – Ciselure
Ulrike Weiss – Céramiques
Venez découvrir une pépite cachée dans une petite rue du quartier de Bastille à l’occasion des JEMA 2026 : la cité Taillandiers, qui abrite une vingtaine d’artisans, sera exceptionnellement ouverte au public.
Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00
Cité des Taillandiers 7 rue des Taillandiers 75011 Paris
https://www.instagram.com/citedestaillandiers/
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