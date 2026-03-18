Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de la cour de l’Industrie La cour de l’industrie Paris

A l’occasion des Journée Européenne des Métiers d’Arts, la Cour de l’Industrie ouvre certains ateliers d’artisan d’art comme tapissière d’ameublement et courtepointière, sculpteurs sur bois, ébénistes, bronzier d’art, doreurs ornemanistes, perruquière…mais également un grand nombre d’artistes peintres, plasticiens, sculpteurs, dessinateurs…

Vous pourrez profiter de la visite de ces ateliers pour découvrir certains savoir-faire rares avec de nombreuses explications et démonstrations.

Une exposition de divers dessins issus de nos ateliers se déroulera dans la première cour, où seront présent l’école Boulle et La Bonne Graine ainsi que la Chambre des Métier et de l’Artisanat.

Vous pourrez également vous restaurer sur place lors de votre visite.

Découvrez la vidéo de Pierre Salagnac, bronzier d’art dans la cour de l’industrie.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’art, la cour de l’industrie vous ouvre exceptionnellement les portes de ses ateliers du 11 au 12 avril de 10h à 18h.

Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00

La cour de l’industrie 37 bis rue de Montreuil 75011 Paris

https://www.37bis.net/



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