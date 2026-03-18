Journées Européennes des Métiers d’Art > Visite de la Maison Le Parapluie de Cherbourg Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes des Métiers d’Art > Visite de la Maison Le Parapluie de Cherbourg

Cherbourg-Octeville 22 quai Alexandre III Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07 10:50:00

fin : 2026-04-12 18:50:00

Date(s) :

2026-04-07

Du 7 au 12 avril 2026, Le Parapluie de Cherbourg vous ouvre les portes de sa prestigieuse Maison.

Complètement repensé et inauguré en 2022, le musée est situé à l’étage de la Manufacture, dans les anciens locaux de la Banque de France, au cœur de la ville. Vous y découvrirez les différentes étapes de fabrication du Parapluie de Cherbourg, son histoire ainsi que ses diverses créations exposées.

Venez partager la passion et le savoir-faire français d’exception de ces femmes et de ces hommes, artisans de qualité qui conçoivent avec expertise des créations uniques, synonymes de résistance et d’élégance.

La boutique de la Manufacture vous propose un choix unique de parapluies. Vous pouvez choisir le modèle le plus adapté à votre taille et à votre style. Vous pouvez également le personnaliser avec une broderie de vos initiales réalisée sur place.

Programmation dédiée jeune public

Les jeunes enfants se verront remettre un livret composé de jeux interactifs à effectuer tout au long de la visite.

Les collégiens et lycéens recevront un questionnaire à remplir tout au long de la visite. .

Cherbourg-Octeville 22 quai Alexandre III Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 66 60 elisacauchon@leparapluiedecherbourg.com

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L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Visite de la Maison Le Parapluie de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche