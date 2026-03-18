Journées Européennes des Métiers d’Art visite de l’Atelier de poterie des Loys Atelier des Loys Villeréal

Journées Européennes des Métiers d’Art visite de l’Atelier de poterie des Loys

Atelier des Loys 32 rue Saint Roch Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Une boutique atelier dans une bastide classée parmi les Plus Beaux Villages de France.

A deux pas de la place centrale de la halle, vous pourrez découvrir le travail de l’argile, du grès et les possibilités multiples qu’elle propose, mais aussi la galaxie dans laquelle elle évolue.

Une boutique atelier dans une bastide classée parmi les Plus Beaux Villages de France.

A deux pas de la place centrale de la halle, vous pourrez découvrir le travail de l’argile, du grès et les possibilités multiples qu’elle propose, mais aussi la galaxie dans laquelle elle évolue géographie, géologie, histoire, patrimoine, chimie et l’expression artistique en finalité . .

Atelier des Loys 32 rue Saint Roch Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 66 75 loys.ceramic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes des Métiers d’Art visite de l’Atelier de poterie des Loys

A boutique workshop in a bastide listed as one of France’s Most Beautiful Villages.

Just a stone’s throw from the central square, you can discover the many possibilities of working with clay and stoneware, as well as the galaxy in which it evolves.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art visite de l’Atelier de poterie des Loys Villeréal a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Bastides