Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris

L’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, anciennement Sainte-Anne de la Maison-Blanche, est construite, dans un style romano-byzantin sur les plans de l’architecte Prosper Bobin, à partir de 1894. En 2013 des fissures apparaissent sur les voûtes de la nef et de la coupole de l’édifice révélant des problèmes de stabilité.

Débuté en 2022, un vaste chantier de restauration a permis de reprendre les fondations de l’ensemble de l’édifice avec un système de micropieux reliés par des poutres métalliques. Le chantier a permis, également, de restaurer la façade sud, la couverture et sa charpente et de reprendre les voûtes de la nef.

Cette visite, réalisée avec l’ingénieure responsable du chantier pour la Ville de Paris, vous permettra de découvrir la restauration intérieure de l’église, qui reste actuellement fermée au public.

Visite le jeudi 9 avril de 15h30 à 16h30, sur inscription uniquement. Le lien d’inscription sera en ligne le 27 mars à partir de 10h.

Venez découvrir les travaux réalisés dans cette église fermée depuis 2022 et qui ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des JEMA 2026. Les travaux de reprise des fondations sont achevés et la restauration de la façade principale sont encore en cours.

Le jeudi 09 avril 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T15:30:00+02:00_2026-04-09T16:30:00+02:00

église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 188 rue de Tolbiac 75013 Paris



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