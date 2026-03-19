Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’orgue de Saint-Eustache Eglise Saint Eustache PARIS Paris

Deux visites de 45 min du grand orgue de tribune commentées par Thomas Ospital, l’un de ses organistes titulaires, vous sont proposées dans le cadre des JEMA 2026, le 9 avril 2026 : brève présentation historique de l’instrument, présentation sonore et enfin la visite de l’intérieur avec présentation de la console en tribune et visite de la partie instrumentale de l’orgue (seulement au 1er étage).

8000 tuyaux, 147 rangs, 101 jeux… Des chiffres à faire tourner la tête de plus d’un organiste. L’instrument de l’église Saint-Eustache est l’un des plus imposants de France, avec ceux de Notre-Dame de Paris et Saint-Sulpice (6e).

Saint-Eustache possède un orgue depuis le XVIe siècle. Mais son visage a bien changé depuis ses origines. Au début du XIXe siècle, l’orgue de Saint-Germain-des-Prés est installé à Saint-Eustache. En 1844, à la suite de la chute d’une chandelle lors de son entretien, l’orgue est détruit par les flammes. Ce n’est qu’en 1854 que l’orgue est reconstruit, enchâssé dans son buffet monumental, chef-d’œuvre encore visible aujourd’hui, réalisé par l’architecte Victor Baltard.

Des travaux seront de nouveau entrepris en 1879 après les événements de la Commune. Sa dernière restauration d’envergure, réalisée par la manufacture Van den Heuvel, date de 1989.

Une importante opération de travaux sur les deux orgues de l’église (orgue de chœur et grand orgue de tribune) est aujourd’hui en cours de réalisation, l’orgue de chœur ayant été démonté et transféré dans les ateliers de la manufacture Rieger en décembre 2025. Courant 2027, ce seront les travaux au grand orgue qui débuteront.

Horaires des visites du jeudi 9 avril 2026 :

12h à 12h45

13h à 13h45

Sur inscription uniquement à partir du vendredi 27 mars à 10h.

RDV sous la tribune du grand orgue

Age minimum : 12 ans

Attention : seulement 10 personnes par visite.

Recommandations : Nous vous conseillons de porter une tenue confortable et des chaussures plates. Être en bonne condition physique et ne pas avoir le vertige est également recommandé.

Deux visites exceptionnelles pour découvrir l’orgue de Saint-Eustache de l’intérieur ! Accompagné par l’organiste titulaire, vous pourrez accéder au cœur de cet instrument unique, l’un des plus imposants de France.

Le jeudi 09 avril 2026

de 13h00 à 13h45

Le jeudi 09 avril 2026

de 12h00 à 12h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T16:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T12:00:00+02:00_2026-04-09T12:45:00+02:00;2026-04-09T13:00:00+02:00_2026-04-09T13:45:00+02:00

Eglise Saint Eustache PARIS 2 Impasse Saint-Eustache 75001 Paris



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