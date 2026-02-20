Journées européennes des Métiers d’art : visite découverte de la lustrerie Hôtel de la Marine Paris
Cette année, à l’occasion des journées européennes des métiers d’art, l’Hôtel de la Marine vous propose de découvrir la lustrerie, l’art de la création de lustres et de luminaires.
Au cours d’une visite guidée des appartements du XVIIIᵉ siècle, des salons d’apparat du XIXᵉ siècle et de l’atelier de restauration de lustres de la maison Mathieu Lustrerie, vous découvrirez non seulement cet artisanat d’exception, mais aussi comment, au fil des siècles, l’éclairage est devenu un véritable art de vivre.
Le dimanche 12 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris
https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/journees-europeennes-des-metiers-d-art-visite-decouverte-de-la-lustrerie
