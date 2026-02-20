Journées européennes des Métiers d’art : visite découverte de la lustrerie Hôtel de la Marine Paris

Cette année, à l’occasion des journées européennes des métiers d’art, l’Hôtel de la Marine vous propose de découvrir la lustrerie, l’art de la création de lustres et de luminaires.

Au cours d’une visite guidée des appartements du XVIIIᵉ siècle, des salons d’apparat du XIXᵉ siècle et de l’atelier de restauration de lustres de la maison Mathieu Lustrerie, vous découvrirez non seulement cet artisanat d’exception, mais aussi comment, au fil des siècles, l’éclairage est devenu un véritable art de vivre.

Venez découvrir la lustrerie, l’art de la création de lustres et de luminaires, au cours d’une visite guidée à l’Hôtel de la Marine !

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 12 avril 2026

de 11h30 à 13h00

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 16h30

Le samedi 11 avril 2026

de 11h30 à 13h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/journees-europeennes-des-metiers-d-art-visite-decouverte-de-la-lustrerie



