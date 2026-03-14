Journées Européennes des Métiers d’art : visite du département pour la préservation du patrimoine photographique de la Ville de Paris Département de Préservation du patrimoine photographique Paris
Journées Européennes des Métiers d’art : visite du département pour la préservation du patrimoine photographique de la Ville de Paris Département de Préservation du patrimoine photographique Paris mercredi 8 avril 2026.
Les photographies, qu’il s’agisse de procédés négatifs
ou positifs, d’œuvres anciennes ou contemporaines, sont des objets extrêmement
fragiles qui requièrent un soin minutieux, essentiel pour leur diffusion et
leur transmission aux générations actuelles et à venir.
Consciente de la nécessité de la mise en place d’une
politique de préservation active de son patrimoine photographique exceptionnel,
la Ville de Paris crée dès 1983 un service chargé de la conservation et de la
restauration des fonds conservés dans les musées, les bibliothèques
spécialisées et les archives.
L’Atelier ouvre
exceptionnellement ses portes dans le cadre des Journées Européennes des
Métiers d’Art le mercredi 8 avril de 14h à 15h pour rencontrer les équipes
en charge de ce patrimoine précieux.
Ouverture des inscriptions le lundi 30 mars à partir de 10h30.
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’art (JEMA), venez découvrir ce service unique dédié à la conservation et restauration des 16 millions d’objets photographiques que possède la Ville de Paris.
Le mercredi 08 avril 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-08T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T14:00:00+02:00_2026-04-08T15:00:00+02:00
Département de Préservation du patrimoine photographique 11 rue du Pré 75018 Paris
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