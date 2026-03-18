Journées Européennes des Métiers d’Art : visite du viaduc des Arts Viaduc des Arts Paris

Du vendredi 10 au dimanche 12 avril, visiteurs curieux, amateurs d’art et familles seront invités à rencontrer les artisans, à découvrir les coulisses de leurs métiers et à mieux comprendre les gestes, les matières et les techniques qui façonnent chaque pièce.

Tout au long du parcours, chaque atelier proposera une programmation spécifique – démonstrations, expositions, ateliers participatifs ou temps d’échange – permettant de valoriser la diversité et la richesse des savoir-faire présents sur le Viaduc des arts.

Métier(s)

Architecture et Jardins

Bijouterie

Joaillerie

Orfèvrerie

Horlogerie

Céramique

Cuir

Luminaire

Restauration

Verre et Cristal

Métal

Mode et Accessoires

Ameublement et décoration

Vitrine de l’artisanat, des métiers d’art et du design à Paris, le Viaduc des arts rassemble sous ses voûtes des artisans aux savoir-faire d’exception. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 , ces créateurs passionnés ouvriront les portes de leurs ateliers au grand public, offrant une immersion unique au cœur de la création artisanale contemporaine.

Du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T11:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Viaduc des Arts 1-129 avenue Dausmenil 75012 Paris

https://www.leviaducdesarts.com/



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