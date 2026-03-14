Journées Européennes des Métiers d’Art® VIVRE LA CÉRAMIQUE Pourquoi ? Comment ? GALERIE ATELIER CREATIONS CERAMIQUES Brigueuil

Journées Européennes des Métiers d’Art® VIVRE LA CÉRAMIQUE Pourquoi ? Comment ?

GALERIE ATELIER CREATIONS CERAMIQUES 1 La Métairie Brigueuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Bienvenue sur le parcours de mes matières premières principalement locales , aux multiples transformations en objets du quotidien, Art de la table, décoration intérieure ou extérieure, sculptures, tableaux.

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GALERIE ATELIER CREATIONS CERAMIQUES 1 La Métairie Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 70 34 68 ceramiques.jacques.marchand@wanadoo.fr

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English :

Welcome to the journey of my mainly local raw materials, transformed into everyday objects, tableware, interior and exterior decorations, sculptures and paintings.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art® VIVRE LA CÉRAMIQUE Pourquoi ? Comment ? Brigueuil a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Charente Limousine