Journées Européennes des Métiers d’Art® VIVRE LA CÉRAMIQUE Pourquoi ? Comment ? GALERIE ATELIER CREATIONS CERAMIQUES Brigueuil
Journées Européennes des Métiers d’Art® VIVRE LA CÉRAMIQUE Pourquoi ? Comment ? GALERIE ATELIER CREATIONS CERAMIQUES Brigueuil mardi 7 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art® VIVRE LA CÉRAMIQUE Pourquoi ? Comment ?
GALERIE ATELIER CREATIONS CERAMIQUES 1 La Métairie Brigueuil Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-07
Bienvenue sur le parcours de mes matières premières principalement locales , aux multiples transformations en objets du quotidien, Art de la table, décoration intérieure ou extérieure, sculptures, tableaux.
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GALERIE ATELIER CREATIONS CERAMIQUES 1 La Métairie Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 70 34 68 ceramiques.jacques.marchand@wanadoo.fr
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English :
Welcome to the journey of my mainly local raw materials, transformed into everyday objects, tableware, interior and exterior decorations, sculptures and paintings.
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art® VIVRE LA CÉRAMIQUE Pourquoi ? Comment ? Brigueuil a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Charente Limousine