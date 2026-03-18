Journées Européennes des Métiers d’Arts 3ème éditions

Centre ville de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10

Source d’émerveillement, les Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 mettent en lumière l’importance du collectif, des synergies culturelles et territoriales et du dynamisme rural.

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Centre ville de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 00

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English :

A source of wonder, the Journées Européennes des Métiers d?Art 2026 highlights the importance of collective action, cultural and regional synergies, and rural dynamism.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Arts 3ème éditions Montélimar a été mis à jour le 2026-03-14 par Montélimar Tourisme Agglomération