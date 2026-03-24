Journées Européennes des Métiers d’Arts Châtellerault
Journées Européennes des Métiers d’Arts Châtellerault vendredi 10 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Arts
La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11
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La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes des Métiers d’Arts
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Arts Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne