Journées Européennes des Métiers d’Arts

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

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La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Journées Européennes des Métiers d’Arts

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Arts Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne