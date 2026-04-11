Journées européennes des métiers d’arts Coeurs à l’ouvrage Chaillac
Journées européennes des métiers d’arts Coeurs à l’ouvrage Chaillac samedi 11 avril 2026.
Chaillac
Journées européennes des métiers d’arts Coeurs à l’ouvrage
47 bis rue saint-Lazare Chaillac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Un rendez vous incontournable pour découvrir les artisans d’art et artistes locaux Tapisserie Jamy Portillon.
Venez découvrir la passion de Jamy, tapissier-décorateur, qui vous ouvre son atelier et partagera son savoir-faire. Et lancez-vous, plantez des clous et fabriquez votre premier bouton de capiton . .
47 bis rue saint-Lazare Chaillac 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 42 76 tapissier@portillon.fr
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English :
A not-to-be-missed event to discover local craftsmen and artists: Tapisserie Jamy Portillon.
L’événement Journées européennes des métiers d’arts Coeurs à l’ouvrage Chaillac a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne
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