Chaillac

Journées européennes des métiers d’arts Coeurs à l’ouvrage

47 bis rue saint-Lazare Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Un rendez vous incontournable pour découvrir les artisans d’art et artistes locaux Tapisserie Jamy Portillon.

Venez découvrir la passion de Jamy, tapissier-décorateur, qui vous ouvre son atelier et partagera son savoir-faire. Et lancez-vous, plantez des clous et fabriquez votre premier bouton de capiton . .

47 bis rue saint-Lazare Chaillac 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 42 76 tapissier@portillon.fr

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English :

A not-to-be-missed event to discover local craftsmen and artists: Tapisserie Jamy Portillon.

L’événement Journées européennes des métiers d’arts Coeurs à l’ouvrage Chaillac a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne