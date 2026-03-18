[Journées Européennes des Métiers d’Arts] Découverte des artisans d’art de Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge

[Journées Européennes des Métiers d’Arts] Découverte des artisans d’art de Beuvron-en-Auge

Espace des Métiers d’Art et Salle des fêtes Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des journées Portes ouvertes, une vingtaine d’artisans vous ouvrent les portes de leurs ateliers afin de vous présenter leurs créations et leur savoir-faire. Allez à leur rencontre dans l’Espace des métiers d’art, la salle des fêtes et dans le village.

Gratuit.

Cette année, Mairie, comité des fêtes, association Normandie métiers d’art et artisans beuvronnais se sont regroupés et ont invité une vingtaine d’exposants à venir faire découvrir leur savoir-faire d’excellence.

À l’espace des métiers d’art, dans la salle des fêtes et dans tout le village

Les ateliers de l’espace des métiers d’art sont tous ouverts avec des expositions dans la cour. Les exposants font notamment des démonstrations de coutellerie, maroquinerie, ébénisterie, céramique, bijouterie, tapisserie, marqueterie de paille, bourrelière, luminaires sur bois, sculptures mais aussi une abat-jouriste, un charpentier.

Dans la salle de fêtes

Normandie Métiers d’art accompagnée de 10 artisans, célèbrent l’innovation et la tradition et mettent en lumière leur savoir-faire créatrice de luminaires, tapissière, relieuse, cartériste, mosaïste, couturière de vaisselle, céramiste, tourneur sur bois, fleurs de papier. .

Espace des Métiers d’Art et Salle des fêtes Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 39 59 14 beuvron-en-auge@ncpa-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Journées Européennes des Métiers d’Arts] Découverte des artisans d’art de Beuvron-en-Auge

On Open Days, around twenty craftspeople will be opening the doors of their workshops to show you their creations and skills. Come and meet them in the Espace des métiers d’art, the village hall and in the village.

Free admission.

L’événement [Journées Européennes des Métiers d’Arts] Découverte des artisans d’art de Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Normandie Pays d’Auge