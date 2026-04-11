Conflans-Sainte-Honorine

Journées Européennes des Métiers d’Arts Entrez dans l’univers magique du carton à Toulaba, c’est ici

85 rue Désiré Clément Conflans-Sainte-Honorine Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Poussez la porte… Laissez-vous surprendre. Ici, l’art et l’art récup’ se rencontrent, se transforment… Artiste-peintre et maître artisan d’art cartonniste, je vous invite à découvrir mon travail, un parcours inspirant, où la matière carton devient poésie.

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85 rue Désiré Clément Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France +33 6 87 26 34 90 communication.toulaba@gmail.com

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English :

Push the door open? Let yourself be surprised. Here, art and recycled art meet, transform? I invite you to discover my work, an inspiring journey where cardboard becomes poetry.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Arts Entrez dans l’univers magique du carton à Toulaba, c’est ici Conflans-Sainte-Honorine a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental des Yvelines