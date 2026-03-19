Journées européennes des métiers d’arts Fabrique et Créations

3 rue Pissepot Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 11:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Un rendez vous incontournable pour découvrir les artisans d’art et artistes locaux: Les terres s’emmêlent à Milloux !

Le public découvrira la technique des terres mêlées (nériage) et l’utilisation de la terre rouge locale dans les créations (art de la table et décoration, luminaires) en écho au passé local des tuileries et briqueteries. Le modelage et le moulage seront présentés également.

Présence des oeuvres de Licia Havard Miacicréa, sculpture terre et verre. .

3 rue Pissepot Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 16 59 89 90 fabricebequetcreations@gmail.com

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English :

A not-to-be-missed event for discovering local artists and craftspeople: Les terres s?emmêlent à Milloux!

L’événement Journées européennes des métiers d’arts Fabrique et Créations Chaillac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne