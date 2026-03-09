Journées Européennes des métiers d’arts Maintenon
Journées Européennes des métiers d’arts
Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir
Gratuit
Début : Dimanche 2026-04-10 10:30:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
2026-04-10
le Château de Maintenon s’associe à la Ville pour mettre à l’honneur l’artisanat d’art.
Au programme, exposition de Catherine Vigier et Héliatrice Soubrier dans l’Orangerie, rencontres avec des artisans d’art et des restaurateurs ayant participé à l’embellissement du château et de ses collections. Un week-end pour découvrir la richesse des métiers qui font vivre le patrimoine… .
English :
château de Maintenon joins forces with the town to celebrate arts and crafts.
