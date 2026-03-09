Journées Européennes des métiers d’arts

Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-10 10:30:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-10

le Château de Maintenon s’associe à la Ville pour mettre à l’honneur l’artisanat d’art.

Au programme, exposition de Catherine Vigier et Héliatrice Soubrier dans l’Orangerie, rencontres avec des artisans d’art et des restaurateurs ayant participé à l’embellissement du château et de ses collections. Un week-end pour découvrir la richesse des métiers qui font vivre le patrimoine… .

Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

château de Maintenon joins forces with the town to celebrate arts and crafts.

L’événement Journées Européennes des métiers d’arts Maintenon a été mis à jour le 2026-03-09 par OT CHARTRES