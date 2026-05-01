Journées Européennes des Moulins & du patrimoine meulier | Marche & découverte du Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac

Sadillac

Journées Européennes des Moulins & du patrimoine meulier | Marche & découverte du Moulin de Citole

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

À l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier, l’association Les Amis du Moulin de Citole vous invite à une journée dédié au moulin.

Au programme de la journée

– 9h30, départ pour une randonnée de 9 km sur le chemin des meuniers

– 14h30 à 17h30 visite du moulin par groupe de 8 personnes maximum à chaque visite (dernier départ de visite 17h30) .

Moulin de Citole 390 Chemin du Moulin de Citole Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 92 90 sec.moulindecitole@gmail.com

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English : Journées Européennes des Moulins & du patrimoine meulier | Marche & découverte du Moulin de Citole

L’événement Journées Européennes des Moulins & du patrimoine meulier | Marche & découverte du Moulin de Citole Sadillac a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides