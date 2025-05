Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier au Moulin de Labarthe – Moulin de Labarthe Blasimon, 17 mai 2025 14:00, Blasimon.

Gironde

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

2025-05-18

Le Moulin de Labarthe ouvre exceptionnellement ses portes aux Journées européennes des moulins et du patrimoine meunier. Samedi après-midi et dimanche toute la journée, vous pourrez profiter des visites guidées du site pour découvrir cet édifice du XIVe siècle qui appartenait à l’abbaye de Blasimon. Situé sur la route de Castillon, dans une propriété privée, il est bâti comme une maison forte, de plan carré et présente six niveaux. .

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 56 51 34

