Conchez-de-Béarn

Journées Européennes des moulins et du patrimoine meulier, au moulin de Sabathier

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Pour cette porte ouverte, les meuniers héritiers, de père en fille, vous font découvrir le fonctionnement d’un moulin à eau grâce à la visite de la digue (à 300m) qui alimente le canal du moulin et les étapes de fabrication du semis de leur blé jusqu’à la démonstration de mouture de farine sur meules de pierre en granit fonctionnant grâce à leur moulin à eau. Ce patrimoine culturel chargé d’histoire vous permettra de remonter au temps des Seigneurs jusqu’à nos jours.

Soirée guinguette sur réservation. .

735 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

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English : Journées Européennes des moulins et du patrimoine meulier, au moulin de Sabathier

L’événement Journées Européennes des moulins et du patrimoine meulier, au moulin de Sabathier Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-01 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran