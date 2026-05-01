Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Moulin de Musset Lavazan
Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Moulin de Musset Lavazan samedi 16 mai 2026.
Lavazan
Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier
Moulin de Musset 2273 Route de Musset Lavazan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le Moulin de Musset, situé sur la commune de Lavazan dans le département de la Gironde, est un ancien moulin à eau bâti sur le cours du Barthos.
Pendant plusieurs siècles, et durant plus de 150 ans pour la famille Delas, ce moulin a servi à moudre le grain, nourrir les hommes et les animaux, et a été un véritable lieu de rencontres et d’échanges. Aujourd’hui, suite à une grave avarie d’eau notre moulin ne tourne plus, mais tous les équipements sont intacts et nous travaillons à sa sauvegarde et sa restauration.
Nous serons ravies de partager un moment avec vous.
Visites de 9h30 à 19h.
Projection du film documentaire en occitan de Patrick La Vau La gorga e l’eishac à 10h et 15h .
Moulin de Musset 2273 Route de Musset Lavazan 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 12 21 52 claudine33870@gmail.com
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English : Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier
L’événement Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Lavazan a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud