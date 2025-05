Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier – Rue du Moulin des Tours Nérac, 17 mai 2025 14:00, Nérac.

Lot-et-Garonne

Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Venez profiter des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier en Albret pour découvrir le plus grand moulin fortifié de France le Moulin des Tours sera ouvert gratuitement pour l’occasion les samedi et dimanche en visite libre. Visite guidée à 10h30, 15h et 16h30.

Venez profiter des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier en Albret pour découvrir en Albret deux moulins sur la rivière Gélise

– Le Moulin des Tours, le plus grand moulin fortifié de France sera ouvert gratuitement pour l’occasion les samedi et dimanche en visite libre de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h et en visite guidée sans réservation, à 10h30, 15h et 16h30.

– Le Moulin Batan en face du Moulin des Tours en visite guidée les samedi et dimanche de 10h à 19h. .

Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 09 37 contact@moulindestours.com

English : Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier

Take advantage of the Journées Européennes des Moulins and du Patrimoine meulier en Albret to discover the largest fortified mill in France: the Moulin des Tours will be open free of charge on Saturday and Sunday. Guided tours at 10:30am, 3pm and 4:30pm.

German : Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier

Nutzen Sie die Europäischen Tage der Mühlen und des Mühlenkulturerbes im Albret, um die größte befestigte Mühle Frankreichs zu entdecken: Die Moulin des Tours ist zu diesem Anlass am Samstag und Sonntag kostenlos zur freien Besichtigung geöffnet. Geführte Besichtigungen finden um 10:30, 15:00 und 16:30 Uhr statt.

Italiano :

Approfittate delle Giornate europee dei mulini e del patrimonio dei mulini di Albret per scoprire il più grande mulino fortificato di Francia: il Moulin des Tours sarà aperto gratuitamente sabato e domenica. Visite guidate alle 10.30, alle 15.00 e alle 16.30.

Espanol : Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier

Aproveche las Jornadas Europeas de los Molinos y del Patrimonio Molinero de Albret para descubrir el molino fortificado más grande de Francia: el Moulin des Tours estará abierto gratuitamente el sábado y el domingo. Visitas guiadas a las 10.30 h, 15.00 h y 16.30 h.

L’événement Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier Nérac a été mis à jour le 2025-05-09 par OT de l’Albret