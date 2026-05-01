Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier la sourde Orignolles
Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier la sourde Orignolles samedi 16 mai 2026.
Orignolles
Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier
la sourde Moulin de la Sourde Orignolles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Visites gratuites d’un moulin à eau du XI ème siècle , équipé d’un rouet en bois, fabrication de farines anciennes et forge médiévale en activité.
Vente de crêpes
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la sourde Moulin de la Sourde Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 43 85 82
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English :
Free tours of an 11th-century watermill, equipped with a wooden spinning wheel, ancient flour-making and working medieval forge.
Pancake sales
L’événement Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Orignolles a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge