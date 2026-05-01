Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier la sourde Orignolles

Orignolles

Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier

la sourde Moulin de la Sourde Orignolles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Visites gratuites d’un moulin à eau du XI ème siècle , équipé d’un rouet en bois, fabrication de farines anciennes et forge médiévale en activité.

Vente de crêpes

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la sourde Moulin de la Sourde Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 43 85 82

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English :

Free tours of an 11th-century watermill, equipped with a wooden spinning wheel, ancient flour-making and working medieval forge.

Pancake sales

L’événement Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Orignolles a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge