Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier Portes-ouvertes de La Planète des Moulins – Musée La planète des moulins Luzech, 17 mai 2025 10:00, Luzech.

Lot

Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier Portes-ouvertes de La Planète des Moulins Musée La planète des moulins 144 quai Emile Gironde Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 12:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-18

LA FÉDÉRATION DES MOULINS DE FRANCE présente avec le parrainage du Ministère de la Culture les journées européennes des MOULINS et du patrimoine meulier.

A cette occasion, Le musée La Planète des Moulins ouvrira ses portes

Musée La planète des moulins 144 quai Emile Gironde

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 31 22 59 laplanetedesmoulins@wanadoo.fr

English :

THE FÉDÉRATION DES MOULINS DE FRANCE presents, under the patronage of the French Ministry of Culture: the European Mills and Mill Heritage Days.

To mark the occasion, the La Planète des Moulins museum will be opening its doors

German :

LA FÉDÉRATION DES MOULINS DE FRANCE präsentiert unter der Schirmherrschaft des französischen Kulturministeriums die Europäischen Tage der Mühlen und des Mühlenerbes.

Zu diesem Anlass wird das Museum La Planète des Moulins seine Türen öffnen

Italiano :

La FÉDÉRATION DES MOULINS DE FRANCE presenta, con il patrocinio del Ministero della Cultura, le Giornate Europee dei Mulini e del Patrimonio dei Mulini.

Per l’occasione, il museo La Planète des Moulins aprirà le sue porte

Espanol :

LA FÉDÉRATION DES MOULINS DE FRANCE presenta, con el patrocinio del Ministerio de Cultura: las Jornadas Europeas de los Molinos y del Patrimonio Molinero.

Para celebrarlo, el museo de La Planète des Moulins abrirá sus puertas

