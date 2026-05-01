Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Moulin de Cussol Verdelais

Verdelais

Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier

Moulin de Cussol 343 Chemin du Moulin de Cussol Verdelais Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Moulin à vent trois fois centenaire, restauré en 2002 avec restitution du mécanisme de mouture à une paire de meules en silex, et engrenages en bois.

Il propose des démonstration de mouture lors de chaque visite. Ouvert toute l’année sur rendez-vous, et les dimanches après midi.

Il recevra les visiteurs pour les Journées Européennes de Moulin; le samedi de 14 h à 19h et le dimanche de 10 h à 19 h

Point de vue sur la vallée de la Garonne, le vignoble des Côtes de Bordeaux et du Sauternais. Proximité du calvaire de Verdelais, classé Monument Historique, et du domaine de Malagar, cher à l’écrivain François Mauriac.

Accessibilité partielle pour les personnes à mobilité réduite. .

Moulin de Cussol 343 Chemin du Moulin de Cussol Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 alain-bord@orange.fr

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English : Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier

L’événement Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier Verdelais a été mis à jour le 2026-05-08 par La Gironde du Sud